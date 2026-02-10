Idolo Antisportivo e pagliaccio | dopo Marassi Vergara divide il mondo social

Dopo il rigore decisivo contro il Genoa, Vergara si è lasciato andare a una confessione che ha fatto discutere. Il giocatore ha ammesso di aver sentito toccarsi e di aver pensato “ah, che gioia”, ma le sue parole hanno scatenato una pioggia di insulti sui social. Mentre il suo seguito su Instagram è più che raddoppiato, il modo in cui si è espresso ha diviso tifosi e utenti, con molti che lo hanno criticato duramente definendolo un “pagliaccio” e un “antisportivo”. La polemica continua a infiamm

Tutti a Napoli parlano di Antonio Vergara: per le prestazioni, per i gol, per la storia, per le sue origini. Da qualche giorno hanno iniziato a parlarne anche nel resto d’Italia per il rigore procurato e le dichiarazioni nel post gara di Genova. "Ero sicurissimo fosse rigore. Ho sentito toccarmi e ho pensato 'ah, che gioia'", ha ammesso, a caldo, a Dazn il trequartista azzurro. Una frase pronunciata col sorriso di chi è riuscito a svoltare una prestazione evanescente con un pizzico di fortuna e, perché no, 'cazzimma', quella che Conte ha invocato più volte. Una frase che non è passata inosservata ai tifosi di mezza serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Idolo", "Antisportivo e pagliaccio": dopo Marassi, Vergara divide il mondo social Approfondimenti su Vergara Instagram Vergara: "Quanto mi aiuta Conte. Il peso? Non lo sento. Messi idolo, ma Zielinski..." Vergara spiega quanto Conte lo abbia aiutato e dice che il peso della maglia del Napoli non lo sente più. Calcio Napoli, Vergara: “Conte mi ha aiutato, Messi il mio idolo e lavoro sulle punizioni” Vergara racconta il suo percorso al Napoli.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.