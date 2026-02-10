Ictus lo studio che cambia tutto | ?25% di rischio con la dieta giusta

Una nuova ricerca rivela che seguire la dieta mediterranea può ridurre di un quarto il rischio di ictus, specialmente tra le donne. Lo studio evidenzia come l’alimentazione possa fare la differenza, anche in modo semplice, nella prevenzione di questa grave condizione.

Un’alimentazione ispirata alla dieta mediterranea potrebbe svolgere un ruolo decisivo nella riduzione del rischio di ictus, soprattutto nelle donne. A confermarlo è un ampio studio di lungo periodo che ha osservato come chi segue con maggiore costanza questo modello alimentare presenti un’incidenza sensibilmente più bassa di eventi cerebrovascolari nel corso degli anni. I risultati rafforzano l’idea che la prevenzione dell’ictus non passi soltanto da farmaci e controlli clinici, ma anche da scelte quotidiane apparentemente semplici, come ciò che si porta in tavola. In particolare, l’attenzione alla qualità dei grassi, al consumo di alimenti vegetali e alla riduzione della carne rossa emerge come un fattore chiave. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Un nuovo studio mette in evidenza un legame diretto tra il fumo degli incendi boschivi e l'aumento del rischio di ictus.

