IBM FlashSystem | IA e storage si fondono per proteggere i dati e ottimizzare le performance fino a 11,8 PB

IBM presenta la sua ultima generazione di sistemi di storage FlashSystem, con un occhio di riguardo all’intelligenza artificiale. La nuova tecnologia permette di automatizzare operazioni delicate come la protezione dai ransomware e di migliorare le performance fino a 11,8 PB. Le aziende potranno così gestire i dati più rapidamente e in modo più sicuro, senza dover ricorrere a interventi manuali complessi.

IBM ha lanciato una nuova generazione di sistemi di storage FlashSystem, integrando funzionalità di intelligenza artificiale agentica per automatizzare compiti complessi come la protezione dai ransomware e l'ottimizzazione delle prestazioni. La nuova gamma, presentata il 10 febbraio 2026, promette di rivoluzionare la gestione dell'archiviazione dati, offrendo capacità fino a 11,8 PB in uno chassis di soli 2U e tempi di risposta rapidi per le attività di recupero dati. La corsa all'integrazione dell'IA nel mondo dello storage è ormai lanciata e IBM si posiziona come uno dei principali attori di questa trasformazione.

