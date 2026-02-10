IA e lavoro | riqualificazione urgente per evitare un divario di competenze in 41 paesi Nuovi team ibridi all’orizzonte

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui le persone lavorano in tutto il mondo. In 41 paesi, c’è già il rischio di un divario tra chi ha le competenze giuste e chi no. Per evitare che questa differenza cresca, serve una riqualificazione immediata dei lavoratori. Nuovi team ibridi, che combinano umani e macchine, sono all’orizzonte e cambieranno ancora di più il mercato del lavoro.

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama lavorativo globale, con implicazioni significative per i lavoratori di 41 paesi. Un recente rapporto di ManpowerGroup evidenzia una carenza di formazione tra la forza lavoro, con quasi la metà dei dipendenti che non ha ricevuto un aggiornamento delle competenze negli ultimi sei mesi. Questa lacuna formativa si verifica in un momento in cui l’età media dei lavoratori aumenta e le competenze richieste evolvono rapidamente, creando un divario tra le capacità disponibili e quelle necessarie per affrontare le sfide del futuro del lavoro. Il rapporto, intitolato “The Human Edge: trend globali per il futuro del lavoro”, analizza l’impatto dell’IA sull’occupazione e sottolinea la necessità di una riqualificazione rapida per evitare che i lavoratori vengano lasciati indietro.🔗 Leggi su Ameve.eu

