I trentini Sighel Betti e Nadalini conquistano l’oro olimpico nella staffetta mista di short track

Gli atleti trentini Sighel, Betti e Nadalini hanno vinto l’oro nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È il secondo oro per l’Italia, e questa volta il successo porta la firma di tre sportivi del Trentino. La vittoria è arrivata dopo una gara combattuta, che ha visto i tre italiani mantenere la concentrazione fino alla fine, regalando alla regione e al paese un’altra soddisfazione olimpica.

Il Trentino esulta. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 arriva il secondo oro per l'Italia e parla fortemente trentino. Pietro Sighel, originario di Baselga di Piné, Chiara Betti, trentina, e Thomas Nadalini, di Pergine Valsugana, sono campioni olimpici nella staffetta mista di short track. Con loro, a completare una squadra semplicemente perfetta, Arianna Fontana, autentica leggenda dello sport azzurro, Elisa Confortola e Luca Spechenhauser: un gruppo compatto che ha trasformato talento, esperienza e spirito di squadra in una storica medaglia d'oro. Sulle tribune della Milano Ice Skating Arena tutti in piedi per l'inno di Mameli.

