I tifosi tra rabbia e rivalsa | Per fermarci dovete spararci

I tifosi della Vuelle sono infuriati e determinati. Dopo il comunicato che annunciava il ritiro di Bergamo dal campionato e la perdita di quattro punti, il loro entusiasmo sembrava svanito. Ma in poche ore, la squadra ha reagito, vincendo a Cento e lasciando Cividale alle spalle. Domenica, le rivali hanno ceduto, e Pesaro si è trovata di nuovo in testa alla classifica. I supporter sono pronti a difendere il primato, anche con parole dure: “Per fermarci dovete spararci”.

Sono passati dalla rabbia al rinato entusiasmo nel giro di poche ore, i tifosi della Vuelle: venerdì scorso il comunicato ufficiale del ritiro di Bergamo dal campionato e i 4 punti sottratti in classifica che avevano rivoluzionato la graduatoria togliendo alla Vuelle il primato in solitario; sabato la vittoria dei biancorossi a Cento coincisa con lo scivolone di Cividale; domenica il crollo delle altre rivali che hanno lasciato Pesaro di nuovo da sola in vetta. I social e i forum dei tifosi sono un calderone dove dentro ribolle di tutto: lo sdegno per una decisione incomprensibile mista all'orgoglio per la reazione della squadra; la rabbia per situazioni note a tutti che vengono tollerate finché le conseguenze non ricadono sugli altri; l'entusiasmo per il primato ritrovato, come se l'universo avesse punito gli inganni e restituito in qualche modo il maltolto.

