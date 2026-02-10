I servizi inglesi allertano partiti e università sulle ingerenze straniere mentre l’Italia sonnecchia
Le agenzie di sicurezza britanniche hanno avvertito partiti politici e università di possibili ingerenze straniere. Nel frattempo, in Italia, si fa poco o nulla su questo fronte. La notizia arriva pochi giorni dopo il viaggio del premier Starmer in Cina, lasciando intuire che i servizi del Regno Unito siano molto più attivi nel monitorare le minacce digitali provenienti dall’estero.
Potrebbe non essere un caso che i recenti incontri di MI5 e National Cyber Security Centre (Ncsc, l’autorità tecnica del Regno Unito per la sicurezza informatica) con i partiti politici e le università del Regno Unito si siano tenuti pochi giorni dopo il viaggio del primo ministro Sir Keir Starmer in Cina. Potrebbe essere un segnale. Di Londra a Pechino? Del servizio di sicurezza interna e dell’agenzia di cybersicurezza al decisore politico? Possiamo soltanto speculare. Ciò che appare chiaro, e che emerge anche dagli interventi pubblici dei direttori delle agenzie d’intelligence britanniche, è che il Regno Unito, così come ogni altra democrazia occidentale, è minacciato da altri Stati che sfruttano l’essenza stessa del sistema liberal-democratico, ovvero l’apertura. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
