I richiedenti asilo che sfuggono all’arresto rifugiandosi in chiesa

In Germania, alcuni richiedenti asilo cercano rifugio nelle chiese per sfuggire all’arresto. Si tratta di una pratica diffusa, radicata in tradizioni antiche e mai formalmente regolamentata da leggi. Quando le autorità tentano di catturarli, alcuni si rifugiano tra le pareti delle chiese, sperando di trovare protezione. La questione continua a sollevare discussioni tra chi vede in questa abitudine un diritto storico e chi invece ritiene che possa complicare le operazioni di controllo.

Da decenni in Germania è attivo un movimento di chiese che offrono protezione a richiedenti asilo che rischiano l’espulsione. Si basa su un principio antichissimo, che per certi versi non ha bisogno di essere codificato in una legge: prevede che lo Stato non possa violare le strutture religiose, e che quindi le forze dell’ordine non possano arrestare i richiedenti asilo che si rifugiano al loro interno. È una pratica che ancora oggi ha una certa rilevanza: nel 2024 per esempio 2.866 persone hanno beneficiato di questa possibilità. Chi si occupa di migrazione la chiama «asilo ecclesiastico», in tedesco Kirchenasyl. 🔗 Leggi su Ilpost.it

