I renziani contro la censura in Rai | Non è Cerno il problema

I renziani si scagliano contro la censura in Rai, mettendo in discussione la vera natura delle polemiche. Sottolineano che il problema non è la presenza di Andrea Pucci a Sanremo o quella di Tommaso Cerno, direttore de il Giornale, che qualcuno vorrebbe censurare. La discussione si sposta sulle priorità dell’azienda pubblica, con alcuni che accusano di aver perso di vista il ruolo di servizio pubblico.

Dall’opposizione qualcuno accende un faro sulle vere priorità della Rai, che non sono la presenza, ormai saltata, del comico Andrea Pucci al festival di Sanremo o la presenza sulla tv di Stato del direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, che un giorno sì e l’altro pure qualcuno vorrebbe censurare. Perché il problema, come fa notare la senatrice di Italia viva, Dafne Musolino, componente della commissione di Vigilanza Rai, “non è certo Tommaso Cerno”. E con un senso di realtà e di realpolitik che finora è mancato a quanti si stracciano le vesti per il suo contratto con la Rai, Musolino fa notare che “sarebbe un paradosso anche per l’opposizione farlo diventare la questione del contendere” dal momento che “la vigilanza è ferma da mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dall’opposizione arriva una critica forte contro la gestione della Rai.

Il rapporto di Bignami denuncia una campagna di censura da parte del Movimento 5 Stelle contro Cerno, evidenziando come la libertà di stampa venga spesso compromessa da atteggiamenti politici.

