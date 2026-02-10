Le tensioni tra Stati Uniti e Iran aumentano di ora in ora. Dopo l’avvertimento di Trump, che ha detto che senza un accordo farà qualcosa di duro, la situazione rimane molto incerta. I colloqui diplomatici continuano, ma ancora non si vede una soluzione concreta. La regione resta in bilico, con il rischio di escalation sempre più vicino.

Sono ore delicatissime per il futuro del Medio Oriente. I colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran proseguono dietro le quinte ma la fumata bianca è ancora lontana. Non solo: Donald Trump sta facendo pressione su Teheran per arrivare quanto prima a un'intesa. Il rischio, tuttavia, è che i muscoli del tycoon possano provocare un effetto contrario a quello auspicato. Già, perché le immagini satellitari mostrano come le forze armate Usa abbiano montato missili Patriot su lanciatori mobili nella principale base militare statunitense della regione, quella di al-Udeid in Qatar, da usare in caso di necessità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I missili Patriot poi l'avvertimento di Trump all'Iran: "Senza accordo faremo qualcosa di duro..."

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire.

Durante il Forum di Davos, Zelensky ha annunciato un accordo con Trump per l'invio dei sistemi Patriot all'Ucraina.

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

