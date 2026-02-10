I Lumiere Awards premiano i film dell’anno tecnicamente più brillanti

I Lumiere Awards hanno premiato i film più innovativi dell’anno, riconoscendo le produzioni che si sono distinte per la qualità tecnica e creativa. Durante la loro 16a edizione, sono stati consegnati premi a opere che hanno portato novità e talento sul grande schermo. La cerimonia ha messo in luce il meglio del cinema in termini di effetti speciali, regia e innovazione tecnica.

I Lumiere Awards hanno premiato i risultati creativi e tecnici più straordinari durante la loro 16a edizione annuale. I premi onorano artisti, ingegneri e innovatori il cui lavoro continua a spingere i confini della narrazione e della tecnologia cinematografica. A dominare la cerimonia di premiazione sono stati Avatar, Sinners, Kpop Demon Hunters e Zootropolis 2. I premi tecnici ai film più brillanti confermano alcuni dei successi più straordinari di quest'anno cinematografico. Cosa premiano i Lumiere Awards?. "Questi vincitori del premio Lumiere hanno prodotto le loro storie brillanti spingendosi oltre i limiti del possibile, sia dal punto di vista creativo che tecnico", ha affermato Jim Chabin, presidente dell' Advanced Imaging Society.

