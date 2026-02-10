I casoini padovani a Firenze per cercare nuove eccellenze gastronomiche

Una delegazione di casoini di Padova è arrivata a Firenze per scoprire nuove eccellenze gastronomiche. Sono andati alla fiera “Taste”, una delle più importanti in Italia, dedicata ai prodotti di alta qualità. L’obiettivo è trovare innovazioni e valorizzare le produzioni artigianali, con un occhio di riguardo alla qualità. La presenza dei padovani segna un passo concreto nel tentativo di portare a casa idee e prodotti da proporre anche sul mercato locale.

