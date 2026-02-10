I casoini padovani a Firenze per cercare nuove eccellenze gastronomiche
Una delegazione di casoini di Padova è arrivata a Firenze per scoprire nuove eccellenze gastronomiche. Sono andati alla fiera “Taste”, una delle più importanti in Italia, dedicata ai prodotti di alta qualità. L’obiettivo è trovare innovazioni e valorizzare le produzioni artigianali, con un occhio di riguardo alla qualità. La presenza dei padovani segna un passo concreto nel tentativo di portare a casa idee e prodotti da proporre anche sul mercato locale.
Ricerca di qualità, attenzione alle produzioni artigianali e sguardo rivolto all’innovazione. Con questi obiettivi una delegazione di alimentaristi padovani aderenti alla Fida Confcommercio ha partecipato a Firenze alla manifestazione “Taste”, rassegna nazionale dedicata alle eccellenze.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su Padovani Firenze
“Box Val Gandino”, l’idea regalo che promuove Le Cinque terre e le sue eccellenze gastronomiche
Javier Girotto: "La musica è come la vita: è fatta di incontri nel cercare sempre nuove strade e nuove emozioni"
Javier Girotto, rinomato talento internazionale del sax, sarà ospite della Filarmonica Laudamo Creative Orchestra il 8 gennaio al Palacultura di Messina, in occasione del concerto
Ultime notizie su Padovani Firenze
I casoini padovani a Firenze per cercare nuove eccellenze gastronomicheGli alimentaristi Fida Confcommercio Padova hanno partecipato al Taste di Firenze per selezionare prodotti artigianali di nicchia. Il presidente Semenzato: «La tradizione si difende innovando» ... padovaoggi.it
Casoni, un razzo sui mille metri . Centra il record italiano junioresCome noto i padovani sono gran dottori e questo vale anche per il reggiano Alessandro Casoni che sull’anello indoor di Padova diventa … il dottore dei 1000 metri indoor junior, andando a chiudere la ... ilrestodelcarlino.it
I “Casoini” della #Fida #ConfcommercioPadova al #TASTE di Firenze alla ricerca di prodotti alimentari di nicchia Il presidente Oscar Semenzato: "La tradizione si difende innovando" Leggi QUI - facebook.com facebook
FIRENZE-SIENA - Autopalio, Casini (Casa Riformista): “Situazione insostenibile. Servono risposte immediate da ANAS e MIT”. Presentata interrogazione in Regione dopo l’ennesima mattinata di caos e la chiusura del tratto Greve in Chianti-San Casciano. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.