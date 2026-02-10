I bracconieri non sono cacciatori Chi ama l’ambiente lo difende non lo saccheggia

La polizia ha scoperto un colpo di bracconaggio a Pellegrino Parmense. Gli agenti hanno trovato trappole e armi illegali in un’area protetta. Gli investigatori stanno cercando di identificare chi si nasconde dietro questa azione. La comunità locale si dice sconvolta, perché si tratta di un gesto che danneggia l’ambiente e la fauna della zona. La lotta contro il bracconaggio continua, anche con controlli più stretti e multe salate.

"Quanto accaduto a Pellegrino Parmense è un fatto grave che va chiamato con il suo nome: bracconaggio. E il bracconaggio è l'esatto contrario della caccia regolamentata e responsabile che i cacciatori seri praticano nel rispetto delle regole e dell'ambiente". Così Tommaso Fiazza, consigliere.

