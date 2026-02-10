Hong Kong altri 20 anni di carcere per l’attivista Jimmy Lai

La giustizia di Hong Kong ha deciso di inasprire la pena per Jimmy Lai. L’attivista e magnate dei media ha ricevuto altri 20 anni di carcere, portando a oltre il totale la sua detenzione per i reati legati alla sua attività pro-democrazia. Lai si trova già dietro le sbarre da tempo e questa nuova condanna apre un’altra pagina di tensione nella regione.

Nuova condanna a Hong Kong per l’attivista e magnate dei media Jimmy Lai. Inflitti altri 20 anni di carcere mentre si trova già detenuto per reati legati alla sua attività pro-democrazia. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

