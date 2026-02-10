Hong Kong altri 20 anni di carcere per l’attivista Jimmy Lai

La giustizia di Hong Kong ha deciso di inasprire la pena per Jimmy Lai. L’attivista e magnate dei media ha ricevuto altri 20 anni di carcere, portando a oltre il totale la sua detenzione per i reati legati alla sua attività pro-democrazia. Lai si trova già dietro le sbarre da tempo e questa nuova condanna apre un’altra pagina di tensione nella regione.

Nuova condanna a Hong Kong per l’attivista e magnate dei media Jimmy Lai. Inflitti altri 20 anni di carcere mentre si trova già detenuto per reati legati alla sua attività pro-democrazia. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Hong Kong, altri 20 anni di carcere per l’attivista Jimmy Lai Approfondimenti su Hong Kong Jimmy Lai Chi è Jimmy Lai, l’attivista democratico condannato da Hong Kong a 20 anni di carcere Jimmy Lai, fondatore di Apple Daily, è stato condannato a vent’anni di carcere a Hong Kong. Hong Kong, altri 20 anni di carcere per Jimmy Lai e la famiglia tuona: ‘Per lui è condanna a morte’ La decisione di condannare Jimmy Lai a 20 anni di carcere ha fatto scalpore. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Hong Kong, altri 20 anni di carcere per l’attivista Jimmy Lai Ultime notizie su Hong Kong Jimmy Lai Argomenti discussi: Hong Kong, nuova condanna per Jimmy Lai: altri 20 anni di carcere; Jimmy Lai, 20 anni di carcere al magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong; HONG KONG - CINA Jimmy Lai condannato a 20 anni. P. Mella: ‘Ma la gente di Hong Kong è con lui’; Un simbolo da abbattere. Jimmy Lai condannato a 20 anni a Hong Kong. A Hong Kong il magnate pro-democrazia Jimmy Lai condannato a 20 anni di carcere. Pechino soddisfattaIl magnate pro-democrazia di Hong Kong Jimmy Lai condannato per collusione e sedizione. La Cina definisce la pena legittima e ragionevole ... ilfattoquotidiano.it Un simbolo da abbattere. Jimmy Lai condannato a 20 anni a Hong KongL'ex magnate dei media pro-democrazia ha evitato l'ergastolo, ma ha 78 anni ed è in precarie condizioni di salute. Trump e Starmer avevano ... huffingtonpost.it Per i fratelli Nicolò e Maddalena Spanu la stagione 2026 di Wing Foil Racing parte da Hong Kong. A ottobre la Coppa del Mondo tornerà a Cagliari. Il servizio di Elisabetta Sanna #Videolina #TgVideolina #UnioneSarda #NotizieSardegna - facebook.com facebook Jimmy Lai condannato a 20 anni di carcere. Nessuna pietà per il magnate-simbolo di Hong Kong x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.