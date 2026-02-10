Hockey ghiaccio Laura Fortino dopo la fase a gironi | Orgogliosa del gruppo momento chiave con la Francia

Laura Fortino commenta con orgoglio la fine della fase a gironi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ha chiuso il primo turno con una sconfitta, che però non cambia il suo stato di soddisfazione. La giocatrice sottolinea il momento chiave della partita contro la Francia, un match che ha rappresentato un punto di svolta per il gruppo. Le ragazze italiane ora si preparano per le prossime sfide, con la determinazione di migliorare e confermare i progressi fatti fin qui.

Nel tardo pomeriggio di oggi la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ha salutato con una sconfitta del tutto ininfluente la fase a gironi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A seguito di un match molto combattuto e giocato alla pari le azzurre s ono infatti cadute al cospetto della Germania, la quale è passata per 2-1 con un goal arrivato soltanto a due minuti dalla fine. Le ragazze allenate dal CT Eric Bouchard adesso si concentreranno sui quarti di finale, dove saranno chiamate ad una sfida proibitiva, in quanto dovranno affrontare la prima del raggruppamento A, dunque una tra Canada o Stati Uniti (la cui partita è in fase di svolgimento con le statunitensi in vantaggio), due delle fortissime corazzate dell’intera competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

