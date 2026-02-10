Hockey ghiaccio femminile | gli USA spazzano via il Canada Candidatura all’oro olimpico per gli States

Gli Stati Uniti dominano il Canada nel primo scontro del torneo femminile di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026. Gli USA vincono facilmente e si candidano seriamente per l’oro olimpico, lasciando poche speranze alle avversarie canadesi. La partita si è rivelata senza storia, con le americane che hanno preso il controllo fin dall’inizio e non hanno mai dato spazio alle rivali. Ora si aspetta il secondo confronto, ma il primo ha già chiarito chi sono le favorite.

Nel primo dei presumibili due confronti fra gli USA e il Canada, per quanto riguarda il gradino più alto del podio del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, non c'è gara. In un'arena Santagiulia colma fino all'ultimo sediolino infatti, le statunitensi battono agevolmente le rivali con il punteggio di 5-0, nella quarta giornata del Girone A, lanciandosi verso i quarti di finale dove sfideranno un'Italia che partirà certamente estremamente sfavorita, ma che avrà sicuramente voglia di provare a misurarsi contro le "Maestre del Gioco". LA CRONACA. Il Canada prova a partire forte, ma dopo meno di 4 minuti le americane trovano la pronta deviazione di Harvey per andare a siglare l'1-0 che scuote il match.

