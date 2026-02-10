Hockey ghiaccio femminile chi affronterà l’Italia ai quarti di finale? Un onore sfidare le maestre

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile si prepara ai quarti di finale ai Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo aver chiuso la girona in parità, le ragazze sono pronte a sfidare una delle migliori squadre del torneo, un’occasione che considerano un grande onore. La partita si avvicina e il team si concentra per dimostrare il loro valore in questa fase decisiva.

Si chiude con un bilancio in perfetta parità il percorso della Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio nella fase a gironi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le azzurre hanno perso come da pronostico con Svezia (1-6) e Germania (1-2), togliendosi però l’enorme soddisfazione di volare ai quarti di finale grazie alle vittorie su Francia (4-1) e soprattutto Giappone (3-2). L’Italia si è piazzata in terza posizione nel gruppo B (passavano proprio le migliori tre), dimostrando sul campo di poter tenere testa ad alcune formazioni che frequentano da anni la Top Division mondiale e che fanno parte della top10 del ranking IIHF. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia batte il Giappone 3-2 e si qualifica ai quarti di finale dell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

Questa mattina si è giocata la partita tra Italia e Francia di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

Argomenti discussi: Hockey femminile dell'Italia ai quarti di finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Risultati oggi; Italia tra le prime 8 al mondo nell’hockey su ghiaccio femminile. Adesso una delle due favorite ai quarti; Olimpiadi, che impresa per le azzurre dell'Hockey: battono anche il Giappone e volano ai quarti; Troppo forte la Svezia: l'Italia crolla 6-1 nel secondo match.

LIVE Italia-Germania 1-2, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta indolore per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live della sfida fra Italia e Germania termina qui. Grazie ... oasport.it

Quando gioca l’Italia i quarti alle Olimpiadi di hockey ghiaccio femminile: orario, tv, streamingL'Italia di hockey su ghiaccio femminile si è qualificata ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le azzurre, dopo aver ... oasport.it

ITALIA vs GERMANIA Hockey su Ghiaccio Femminile Scende sul ghiaccio la Nazionale azzurra Grinta, velocità e cuore contro una Germania solida e combattiva. Una sfida che promette spettacolo, colpi di bastone e adrenalina pura Ol - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Le ragazze della nazionale italiana dell'hockey su ghiaccio battono il Giappone per 3-2 e si qualificano ai quarti di finale del torneo olimpico con una partita di anticipo. #ANSA x.com