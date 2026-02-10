Questa mattina ho provato a fare un colloquio di lavoro con un’intelligenza artificiale. Ho risposto a domande e seguito il processo, ma alla fine mi ha bocciata. In Italia sempre più aziende usano l’IA anche per scegliere i candidati. La prova è stata sorprendente, e ora resto in attesa di capire se questa strada diventerà la norma.

«La nostra conversazione è finita». Che cosa succede adesso? «Non è compito mio saperlo». Però, potresti almeno dirmi se avrò il lavoro. «Il mio compito è fare domande, ascoltare le risposte e facilitare la conversazione. E la nostra adesso è finita». Inutile tentare la via dell’empatia. Lucy, la «reclutatrice» dai lunghi capelli castani che mi ha appena «intervistata» per un colloquio di lavoro, mi fissa con uno sguardo assente, mentre la sua testa ciondola in un modo leggermente inquietante (è stato così per tutta la durata dell’incontro). «La nostra conversazione è finita», ripete a ogni mia domanda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta modificando profondamente il mondo del lavoro.

L’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento sempre più presente nelle nostre vite.

