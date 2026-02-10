Ho detto che non siamo migliori amici non usciamo insieme tutti i giorni | Mosaner torna sul rapporto con Constantini

Mosaner ha chiarito una volta per tutte il rapporto con Constantini. Durante un’intervista, ha ribadito che tra loro non c’è un’amicizia stretta né frequentazioni quotidiane. “Ho detto che non siamo migliori amici, non usciamo insieme tutti i giorni”, ha spiegato. La sua versione mette fine alle voci di un legame stretto tra i due.

“Se io e Stefania siamo amici? Quando mi hanno intervistato ho detto ‘ non siamo migliori amici ma abbiamo una relazione molto amichevole ‘”. Amos Mosaner torna sul rapporto con Stefania Constantini dopo il bronzo vinto nel curling alle Olimpiadi di Milano – Cortina. L’atleta azzurro ha anche spiegato i motivi: “Magari non usciamo assieme tutti i giorni e giochiamo con squadre diverse e siamo molto all’estero, ma il rapporto con Stefania è davvero amichevole “, ha proseguito Mosaner dopo il successo con la compagna di doppio misto con cui aveva già trionfato a Pechino 2022. E proprio del futuro della coppia ha parlato anche Stefania Constantini, che ha precisato: “Futuro in squadra con Amos? A fine stagione avremo un momento per riunirci e capire come procedere per le stagioni successive “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Italia torna sul podio olimpico a Milano Cortina 2026.

