A Firenze si è svolto ieri il secondo incontro del progetto ‘Hiv e terapie Long-Acting’. Dopo il primo evento di novembre, questa volta si è parlato di organizzazione, prevenzione e di come combattere lo stigma legato all’Hiv. L’appuntamento, promosso da Sanitanova e patrocinato dalla Simit, ha riunito medici, esperti e pazienti per discutere delle nuove terapie a lunga durata e delle strategie per migliorare la qualità di vita delle persone sieropositive.

Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - Dopo il primo incontro di novembre dedicato ai benefici clinici e sociali delle terapie long acting, si è svolto ieri, 9 febbraio, a Firenze il secondo appuntamento del progetto 'Hiv e terapie Long-Acting: un passo verso infezioni zero', promosso da Sanitanova con il patrocinio della Simit - Società italiana di malattie infettive e tropicali. Al centro del confronto: organizzazione dei servizi, percorsi assistenziali e prevenzione, elementi chiave per rendere l'innovazione terapeutica realmente accessibile a un numero sempre maggiore di persone. L'incontro, dal titolo 'Organizzazione logistica delle terapie long acting in Hiv e ruolo della PrEp nella prevenzione', ha coinvolto infettivologi, direzioni sanitarie e stakeholder regionali in un confronto pratico su requisiti organizzativi, costi diretti e indiretti e percorsi ideali di presa in carico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hiv e terapie long acting, evento su organizzazione, prevenzione e lotta allo stigma

A Bari si tiene l’ultimo evento del progetto regionale sulla gestione dell’HIV, focalizzato sulle terapie a lunga durata e sulla prevenzione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

