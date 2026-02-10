Hit energia e dancefloor | al Train Station di Pontedellolio arriva Dr Blake

Da ilpiacenza.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera al Train Station di Pontedellolio torna l’appuntamento con Club:Mode - Friday. Alle 22,30, il locale si riempie di musica e energia con il dj Dr. Blake, pronto a far ballare il pubblico con le hit più calde del momento. La serata promette ritmo e divertimento, con tutti pronti a scatenarsi sulla pista.

Venerdì 13 febbraio alle ore 22,30 a Pontedellolio torna l’appuntamento con Club:Mode - Friday al Train Station, con una notte ad alta intensità dedicata al clubbing commerciale e alle hit che dominano dancefloor e classifiche.Protagonista in consolle Dr. Blake (Cosimo Mosca), Dj e producer di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Pontedellolio Train Station

VCARB presenta la livrea 2026 e annuncia Arvid Lindblad: debutto in grande stile alla Central Michigan train station

VCARB ha presentato ufficialmente la livrea 2026 di Formula 1 e annunciato il debutto del pilota Arvid Lindblad.

A Riccione suona Italodisco. The Kolors, energia e grandi hit

A Riccione, la musica degli Italodisco risuona con il ritmo dei The Kolors, che portano energia e grandi successi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pontedellolio Train Station

Argomenti discussi: Alexia a RTL 102.5: Lo show è una dichiarazione: sono tornata alle mie origini, la musica dance. Ci saranno momenti iconici con l’energia e l’ottimismo degli anni ‘90; Musica dance, punk rock e fanfara. Energia e divertimento al Bloom; Loco Loco - Gordo, REINIER ZONNEVELD; I 35 migliori album di debutto di tutti i tempi.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.