Hippie Market tra gli Acquedotti romani

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, l’Hippie Market torna tra gli Acquedotti romani. Due giorni di festa con musica dal vivo, artisti di strada, talk e bancarelle di artigianato e vintage. L’evento celebra sia San Valentino che il Carnevale, attirando appassionati di tutte le età. La piazza si anima di colori, suoni e profumi, offrendo un modo diverso di vivere il fine settimana nel cuore della capitale.

Approfondimenti su Hippie Market Roma Ritrovato in Sabina l'acquedotto romano che collegava antichi acquedotti romani con nuovi scavi. È stato ritrovato in Sabina un acquedotto romano che collegava antichi acquedotti con nuovi scavi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Hippie Market Roma Tra musica, artigianato e spettacolo: l'Hippie Market firma il weekend romano più attesoIl 29 e 30 novembre il 692 Secret Garden, in Via Tuscolana 692, ospiterà una nuova edizione dell'Hippie Market, appuntamento dedicato al vintage, all'artigianato creativo, alla musica live e alle ... corrieredellosport.it Hippie Market: bolle di sapone, live music e spettacoli circensiTra bolle di sapone, live music e spettacoli circensi al via l' Hippie Market. Artigiani, giocolieri, musicisti, circensi, e bolle di sapone: l' Appia Joy Park torna a fare da palcoscenico naturale ... romatoday.it Hippie Market protagonista del weekend di San Valentino e del gran finale del Carnevale > 14-15 Febbraio dalle 11:30 alle 20:00 Due giorni imperdibili Tra concerti, spettacoli, artisti di strada, talk, artigianato, vintage ricercato, street food e momenti da - facebook.com facebook

