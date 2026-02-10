Hiljemark cerca imprevedibilità Allegri fa i conti con le assenze

I nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti ieri, cominciando la preparazione in vista della partita di venerdì sera contro il Milan. Allegri deve fare i conti con diverse assenze e cerca di trovare soluzioni imprevedibili per sorprendere gli avversari. La squadra si prepara a una sfida difficile, con i giocatori che si impegnano a ritmo serrato per mettere a punto gli schemi.

I nerazzurri sono tornati ad allenarsi ieri, avviando così ufficialmente la preparazione in vista della sfida in notturna di venerdì contro il Milan. Dopo la domenica libera concessa al gruppo, Oscar Hiljemark è entrato nel vivo delle nuove tattiche da applicare sul rettangolo verde: il tecnico svedese nei tre giorni che hanno separato il suo arrivo all’ombra della Torre dall’esordio ufficiale al "Bentegodi" si era concentrato principalmente sui correttivi all’assetto difensivo, lasciando probabilmente troppo all’interpretazione dei singoli lo sviluppo della manovra offensiva. Adesso, con il gruppo quasi al completo e con diversi giorni in più per svolgere la preparazione sui campi di San Piero a Grado, Hiljemark (in foto) può spostare lo sguardo sulla costruzione della manovra e sulla traduzione in pratica delle novità legate alla fase di attacco della porta avversaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

