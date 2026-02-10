Highlander | primo sguardo al villain di Dave Bautista nelle foto dal set

Dopo settimane di silenzio, arrivano le prime immagini dal set del nuovo Highlander. Svelato il volto del villain interpretato da Dave Bautista, noto per il suo ruolo in Guardians of the Galaxy. Le riprese continuano, e ora il pubblico può intravedere il nuovo Kurgan, il nemico temuto che sarà interpretato proprio dall’attore. La produzione si muove a ritmo serrato, e i fan aspettano con curiosità di vedere come sarà questa versione del celebre film.

Finalmente anche Kurgan è stato svelato nella nuova versione che vede coinvolto l'action man Dave Bautista, mentre proseguono le riprese del reboot. Dave Bautista immerso nella lavorazione del remake di Highlander, come anticipano le nuove foto dal set diffuse da SFFGazette.com che lo vedono nei panni del malvagio Kurgan. La star dell'MCU fronteggia il Connor MacLeod di Henry Cavill in una versione a prima vista davvero convincente. Quanto a Cavill, le nuove foto lo vedono con indosso un nuovo costume e in forma smagliante per interpretare al meglio il mitico guerriero immortale. L'attore inglese sembra essersi ripreso completamente dalla ferita occorsagli durante la preparazione al personaggio che lo ha tenuto lontano dal set per mesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La produzione di Highlander sta girando a Londra e i fan stanno già dando uno sguardo alle prime immagini dal set.

