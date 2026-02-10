Heated Library

La Biblioteca di Toronto ha acceso i riflettori con un evento dedicato a un libro che racconta la straordinaria storia tra una donna e un orso. La serata, che ha visto la partecipazione di appassionati e curiosi, si è concentrata sulla relazione tra i protagonisti e il loro legame difficile ma profondo. Un’occasione per scoprire un aspetto insolito della natura umana e animale, in un contesto che ha attirato l’attenzione di molti.

Il Canada, una serie consigliata dal sindaco di New York e un libro che parla della relazione tra una donna e un orso. Fenomeno Heated Rivalry: boom di download del romanzo dopo il consiglio del sindaco di New YorkBoom di download del romanzo di Heated Rivalry grazie al consiglio del sindaco di New York: ecco cosa ha detto e quali sono i numeri di questo successo. A pochi giorni dall'arrivo in Italia della 1a stagione, dal 13 febbraio su HBO Max, Jacob Tierney si è concesso succosi aggiornamenti sull'attesissima seconda stagione di Heated Rivalry

