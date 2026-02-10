Dopo le ultime partite, Harry Kane parla di un gruppo più compatto e deciso. L’attaccante inglese sottolinea di aver superato l’inquietudine iniziale e ora la squadra si sente più unita che mai. Kane non nasconde che ci sono stati momenti difficili, ma il feeling tra i giocatori è migliorato e il Bayern Monaco si sente più forte. Le sue parole arrivano a poche settimane dalla ripresa del campionato, mentre i bavaresi cercano di ritrovare la strada giusta.

Nelle recenti settimane si è respirata una certa inquietudine intorno al gruppo a seguito di due risultati negativi, ma è emersa una risposta collettiva incentrata sulla calma e sulla fiducia in sé stessi. Kane ha evidenziato che è stata fondamentale mantenere la calma e restare fedeli al proprio modo di giocare. Abbiamo avuto una settimana intera per prepararci, e durante i giorni di allenamento il livello di impegno è stato altissimo. Secondo l’attaccante, il gruppo è in forma e in salute, con ogni giocatore pronto a lottare per un posto in campo. L’episodio dell’espulsione avversaria ha temporaneamente spezzato il ritmo, richiedendo circa 20 minuti per ritrovare immediatamente il nostro controllo del gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Harry Kane: «Superata l'inquietudine, ora siamo più uniti che mai»

