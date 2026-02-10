ha rapito la madre della conduttrice la polizia pubblica la foto shock dopo il tragico annuncio

La polizia ha pubblicato le prime foto di un sospetto legato alla scomparsa di Nancy Guthrie, 84enne madre della giornalista Savannah Guthrie. L’FBI ha diffuso le immagini di una persona che potrebbe essere coinvolta, mentre le ricerche continuano senza sosta. La famiglia chiede di essere informata di qualsiasi dettaglio possa aiutare a ritrovarla.

L’FBI ha diffuso quattro immagini di una persona sospetta in relazione alla scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista Savannah Guthrie della NBC News. Le foto, in bianco e nero, risalgono alla mattina della sparizione e mostrano un individuo incappucciato, con guanti e zaino, apparentemente armato, davanti alla casa della donna a Tucson, Arizona. Nelle immagini, l’individuo sembra manomettere la telecamera di sicurezza posta all’esterno dell’abitazione, suggerendo un tentativo di eludere le registrazioni. Il direttore dell’FBI, Kash Patel, ha spiegato che le foto sono state recuperate dai dati residui dei sistemi di sorveglianza e costituiscono i primi elementi visivi su un possibile sospetto coinvolto nel caso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La madre della conduttrice tv è scomparsa nel nulla.

La madre di Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, è sparita ormai da diversi giorni.

