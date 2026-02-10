HC Sannio sanniti chiudono il girone di andata a Monteprandone

I sanniti del Benevento chiudono il girone di andata con una sconfitta. Nella trasferta di Monteprandone, il club “Prime Service” non riesce a portare a casa punti e perde di misura contro la squadra locale. È stata una partita combattuta, che si è decisa negli ultimi minuti. Ora il team si prepara per la ripresa, sperando di migliorare nel ritorno.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento targato "Prime Service", alla ripresa del campionato, dopo la lunga pausa dovuta ai Campionarti Europei, cede di misura nella gara esterna contro il Monteprandone, valida per l'ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A Silver. La contesa è terminata con il punteggio di 34 a 29 con i ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas che hanno provato per tutto l'incontro a ricucire il gap di pochi punti di vantaggio che i padroni di casa avevano acquisito ad inizio match. La gara ha confermato ancora una volta i pregi e i difetti dei sanniti con una prima frazione di gioco che ha dato la sensazione ai ragazzi di Benevento, guidati da Capitan Luca Cavuoto, di poter riuscire a conquistare l'intera posta in palio, ma chiusa in svantaggio per 18 a 15.

