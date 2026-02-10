Guehi era stato offerto a questa squadra ma il club ha deciso di non proseguire la trattativa Il retroscena sul difensore accostato alla Juve

La trattativa tra Guehi e il Real Madrid si ferma qui. Il club spagnolo ha deciso di non proseguire, anche se il difensore era stato proposto. La Juve, invece, aveva avuto un’offerta, ma il club londinese ha preferito non approfondire. La questione rimane aperta, ma al momento non ci sono più sviluppi.

Guehi era stato offerto al Real Madrid, ma i ‘Blancos’ hanno preferito non approfondire la questione. E il Manchester City ne ha approfittato. Il calciomercato invernale ha regalato colpi di scena inaspettati, ma uno dei trasferimenti più significativi ha riguardato il settore difensivo, con protagonista Marc Guehi. Il difensore centrale inglese, reduce da stagioni di altissimo livello in Premier League, è stato al centro di un vero e proprio intrigo internazionale che ha coinvolto i club più prestigiosi del mondo, finendo per cambiare gli equilibri delle gerarchie difensive europee. Le dinamiche che hanno portato al trasferimento del calciatore sono state piuttosto sorprendenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guehi era stato offerto a questa squadra, ma il club ha deciso di non proseguire la trattativa. Il retroscena sul difensore accostato alla Juve Approfondimenti su Guehi RealMadrid Gatti Juve, nessuna trattativa per la cessione con questo club. Alla Continassa hanno preso questa decisione sul futuro del difensore La Juventus ha confermato che non sono in corso trattative per la cessione del difensore Gatti con alcun club. Mercato Juve: proposto nuovamente questo giocatore ai bianconeri! Era già stato accostato in estate ma era arrivato il rifiuto: retroscena di quanto successo negli ultimi giorni La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Guehi RealMadrid Argomenti discussi: I tifosi del Liverpool scatenano la loro furia su Marc Guehi: rabbia mal riposta o richiesta di responsabilità?. Preparatevi ad un mio monologo sulla partita di Guehi contro il Liverpool nella prossima puntata di @BritanniaPod x.com Pep Guardiola ha paragonato l’acquisto di Marc Guehi, arrivato a gennaio per 23 milioni di euro complice la scadenza del contratto, a quello di Manuel Akanji nel 2022, prelevato per circa 20 milioni dal Borussia Dortmund Il tecnico spagnolo ha spiegato co - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.