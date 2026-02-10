Grazie Zuffa il rigore lucido dell’intelligenza

Grazia Zuffa si è sempre distinta per il suo modo di lavorare: con intelligenza, passione e molta precisione. Recentemente, ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante mantenere il sangue freddo e agire con lucidità, soprattutto in momenti di pressione. La sua capacità di analizzare le situazioni con calma e determinazione le ha permesso di affrontare con successo le sfide che le sono capitate, confermando la sua reputazione di professionista affidabile e competente.

RITRATTI A un anno dalla sua morte, due libri editi da Menabò ne ricordano lo spessore intellettuale e femminista. Domani a Firenze una giornata a lei dedicata nella sede della Società della Ragione

Intelligenza, passione e rigore sono tre delle molte parole che si attagliano al nome di Grazia Zuffa. Femminista, intellettuale, militante, fondatrice del Forum Droghe e della Società della Ragione – insieme a Franco Corleone, marito e compagno di una vita, Zuffa è stata docente di Psicologia delle Tossicodipendenze a Firenze, senatrice e dirigente – dell'Udi e del Pci.

