Grave infortunio per Cassata dello Spezia stagione finita

Lo Spezia perde uno dei suoi giocatori chiave. Federico Cassata si è infortunato gravemente e quest’anno non potrà più scendere in campo. La squadra si trova in difficoltà, con poche partite ancora da giocare e la salvezza che si fa sempre più complicata.

Arrivano brutte notizie per lo Spezia, in piena lotta per non retrocedere. La squadra bianconera dovrà fare a meno per il resto della stagione di Federico Cassata. Spezia, stagione finita per Cassata (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrocampista classe 1997, ha riportato una lesione del tendine del bicipite femorale destro. Il calciatore sarà operato in Finlandia, ma la sua stagione è da considerare terminata. Una brutta tegola per la squadra allenata da Roberto Donadoni, chiamata a rialzare la testa in questo finale di stagione per cercare di mantenere la categoria dopo aver iniziato la stagione con ben altre aspettative. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Grave infortunio per Cassata dello Spezia, stagione finita Approfondimenti su Federico Cassata Juve, un altro grave infortunio e stagione finita: i dettagli Scandone Avellino, grave infortunio per Matteo Tonello: stagione finita La Scandone Avellino comunica che Matteo Tonello, a causa di un infortunio, ha subito accertamenti diagnostici specialistici. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Federico Cassata Argomenti discussi: Cassata fa crack e lo Spezia corre ai ripari: tolto dal mercato l'ungherese Nagy; Qui Spezia – Oggi già in campo per lo scarico, mercoledì c’è il Bari. Spezia, lesione al tendine del bicipite femorale per Cassata: operazione e stagione finitaSono arrivati gli esiti dell'infortunio subito dal centrocampista dello Spezia Francesco Cassata e come si prevedeva si tratta di un problema molto. tuttomercatoweb.com Jannik Sinner sui social ha deciso di mandare un messaggio per l’amica Lindsey Vonn dopo il grave infortunio alle Olimpiadi invernali I due sono molto legati - facebook.com facebook Il pensiero di Jannik Sinner per Lindsey Vonn dopo il grave infortunio Jannik Sinner x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.