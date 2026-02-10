Grave infortunio per Cassata dello Spezia stagione finita

Lo Spezia perde uno dei suoi giocatori chiave. Federico Cassata si è infortunato gravemente e quest’anno non potrà più scendere in campo. La squadra si trova in difficoltà, con poche partite ancora da giocare e la salvezza che si fa sempre più complicata.

Arrivano brutte notizie per lo Spezia, in piena lotta per non retrocedere. La squadra bianconera dovrà fare a meno per il resto della stagione di Federico Cassata. Spezia, stagione finita per Cassata (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrocampista classe 1997, ha riportato una lesione del tendine del bicipite femorale destro. Il calciatore sarà operato in Finlandia, ma la sua stagione è da considerare terminata. Una brutta tegola per la squadra allenata da Roberto Donadoni, chiamata a rialzare la testa in questo finale di stagione per cercare di mantenere la categoria dopo aver iniziato la stagione con ben altre aspettative. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

