Grande Sport volano del turismo Binomio vincente dell’economia

La promozione di Varese punta forte sul binomio tra sport e turismo. La Camera di Commercio ha appena pubblicato nuovi bandi per sostenere il settore nel 2024. L’obiettivo è attirare più visitatori e valorizzare il territorio attraverso eventi sportivi e iniziative dedicate.

Il binomio sport-turismo è al centro della promozione del territorio di Varese per il 2026. La Camera di Commercio ha pubblicato i nuovi bandi destinati a sostenere il comparto per l'anno appena iniziato. L'iniziativa si inserisce in un contesto di forte espansione, supportato dai dati che evidenziano come il territorio abbia raggiunto nel 2024 la quota di 2,9 milioni di presenze (+23% rispetto al 2019). Attraverso la Varese Sport Commission l'ente camerale mette a disposizione risorse e strumenti finanziari per trasformare le manifestazioni agonistiche in occasioni di sviluppo economico e visibilità internazionale, facendo leva su un settore in cui il 27,6% dei turisti totali pratica attivamente attività sportive.

