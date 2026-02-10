Gran finale in Francia | Aura Muzzo segna due mete e conquista il titolo nel rugby a sette
Gran finale in Francia per Aura Muzzo, che firma due mete e vince il titolo nel rugby a sette. La partita si conclude con un risultato storico, con Muzzo che si prende la scena nel match più importante della stagione. La giovane atleta italiana ha dimostrato tutta la sua forza, portando a casa un traguardo che rimarrà impresso nel suo percorso.
Due mete che valgono un titolo. Non poteva esserci finale più bella per Aura Muzzo, protagonista di una partita storica al Paris La Défense Arena. Nella giornata di sabato 7 febbraio l capitale francese ha ospitato l'In Extenso Supersevens, torneo che riunisce le migliori quattro squadre di rugby.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondimenti su Aura Muzzo
Ultime notizie su Aura Muzzo
