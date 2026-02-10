Gran finale in Francia | Aura Muzzo segna due mete e conquista il titolo nel rugby a sette

Da pordenonetoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gran finale in Francia per Aura Muzzo, che firma due mete e vince il titolo nel rugby a sette. La partita si conclude con un risultato storico, con Muzzo che si prende la scena nel match più importante della stagione. La giovane atleta italiana ha dimostrato tutta la sua forza, portando a casa un traguardo che rimarrà impresso nel suo percorso.

Due mete che valgono un titolo. Non poteva esserci finale più bella per Aura Muzzo, protagonista di una partita storica al Paris La Défense Arena. Nella giornata di sabato 7 febbraio l capitale francese ha ospitato l'In Extenso Supersevens, torneo che riunisce le migliori quattro squadre di rugby.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Aura Muzzo

Pontedera, incredibile beffa nel finale: passa il Ravenna, che segna due gol oltre il novantesimo

L’energia dello Sprocco. Ecco le contrade che si giocano il titolo. Domani il gran finale

Domani si decide quale contrada si aggiudica il titolo dello Sprocco.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Aura Muzzo

Argomenti discussi: EURO 2026, gran finale all'italiana: Manzione per Portogallo-Spagna. E c'è Chiara Perona per il bronzo tra Francia e Croazia; EURO 2026, gran finale all’italiana: Manzione per Portogallo-Spagna, Perona per il bronzo tra Francia e Croazia; Riepilogo semifinali di UEFA Futsal EURO 2026: Croazia - Spagna 1-2, Francia - Portogallo 1-4; Giovane biennese potrebbe vincere il talent più seguito in Francia.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.