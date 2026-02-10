GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le candidature che presenterai nei prossimi mesi possono fare la differenza. L’offerta di una guida ebook e di una consulenza di gruppo mira ad aiutare i candidati a orientarsi meglio e aumentare le chance di essere scelti, anche se i tempi ufficiali sono ancora incerti. Solo cinque posti disponibili, quindi ogni mossa conta.

