GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le candidature che presenterai nei prossimi mesi possono fare la differenza. L’offerta di una guida ebook e di una consulenza di gruppo mira ad aiutare i candidati a orientarsi meglio e aumentare le chance di essere scelti, anche se i tempi ufficiali sono ancora incerti. Solo cinque posti disponibili, quindi ogni mossa conta.
Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Cosa è. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il bando GPS 2026 non è ancora disponibile, ma le decisioni prese oggi influenzeranno le possibilità di nomina future.
Questa mattina, si tiene un webinar dedicato al bando GPS 2026.
Percorsi abilitanti, GPS, elenchi regionali: ruoli e supplenze per il 2026/27. RISPOSTE AI QUESITIPercorsi abilitanti, GPS e immissioni in ruolo: ne parliamo con la docente esperta di normative scolastiche Sonia Cannas, punto di riferimento per le procedure dei precari. orizzontescuola.it
Graduatorie GPS 2026/28: nessun vincolo al cambio provincia e all’inserimento in nuove classi di concorsoGli aspiranti inseriti nelle graduatorie GPS 2024/26 possono presentare domanda di aggiornamento per il 2026/28, inserendo la richiesta per la stessa o diversa provincia, senza alcun vincolo. orizzontescuola.it
