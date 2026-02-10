**Governo | Schlein ' Santanchè plurindagata Meloni difende amici o istituzioni?' **

Roma, 10 febbraio. Giorgia Meloni non può più difendere la ministra Santanchè, che è sotto indagine e rinviata a giudizio. La premier si ostina a proteggere l’amica, ignorando le critiche e le polemiche che crescono nel governo e tra gli italiani. La questione diventa sempre più difficile da gestire, mentre la situazione politica si infiamma.

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni con la ministra Santanchè non può più continuare con la tecnica dello struzzo: la sua testa sotto la sabbia non è quella degli italiani, che invece vedono tutta l'inopportunità politica e istituzionale di una ministra plurindagata e rinviata a giudizio. Dopo la notizia di oggi dell'ennesima indagine a suo carico, è chiaro che la sua permanenza al ministero del turismo è del tutto insostenibile, in primis per tutelare le stesse istituzioni. La domanda è: Giorgia Meloni intende continuare a difendere i propri amici o la credibilità delle istituzioni?". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

