Governo | Renzi ' vero che Meloni non fa come me io facevo riforme lei si occupa di Sanremo'

Questa mattina a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha ribadito che non seguirà le stesse orme di Matteo Renzi. La prova lampante si è vista quando ha commentato le sue priorità: invece di spingere per le riforme, si dedica a eventi come il Festival di Sanremo. Renzi, in passato, aveva puntato molto sulle riforme, ma ora Meloni sceglie di concentrarsi su altro. La nota resta che, in pubblico, la premier si distingue chiara: non farà come il suo predecessore.

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Anche oggi Giorgia Meloni fa sapere da Palazzo Chigi che “non farà come Renzi”. Vero. Io facevo le riforme: JobsAct, Industria 4.0, unioni civili, 80€, giù IMU e IRAP. Lei non fa come Renzi: lei si occupa di Sanremo mentre gli stipendi non bastano e i coltelli aumentano". Lo scrive Matteo Renzi sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: Renzi, 'vero che Meloni non fa come me, io facevo riforme lei si occupa di Sanremo' Approfondimenti su Giorgia Meloni Riforme, Renzi: "Centro destra fa contrario di quanto diceva all'opposizione Renzi critica il centrodestra per le sue posizioni sulle riforme, sottolineando le differenze rispetto alle promesse fatte all'opposizione. L’intervista al compagno storico e braccio destro di Valentino, Giancarlo Giammetti: “Io non facevo il business, io facevo il futuro della ditta vicino a lui, dandogli la libertà di pensare solo a creare” Ripubblichiamo l’intervista a Giancarlo Giammetti, storico collaboratore e amico di Valentino Garavani, scomparso oggi a Roma all’età di 93 anni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: Renzi: La scissione di Vannacci farà molto male a Meloni. Per la sinistra è un assist, ma ora diamoci una mossa; Matteo Renzi: Vannacci punta ai delusi a destra. Se loro si dividono la nostra vittoria è probabile; Referendum, Renzi: Per Meloni questo voto è un diversivo, più della sconfitta teme Vannacci; Renzi: Il modello di Vannacci è Farage, può essere decisivo al voto. Governo Renzi. Parafarmacie e Farmacieunite auspicano un cambiamento veroRenzi guardi il mondo salute con occhi nuovi, è l'auspicio del presidente di Farmacieunite, Franco Gariboldi Muschietti. Altrettanto pensa Giuseppe Scioscia, presidente delle Parafarmacie che però ... quotidianosanita.it Meloni, la sfida per il Sì per blindare il governo: «E non farò come Renzi»Per lei una certezza su tutte, ripetuta ad ogni occasione buona: «Non farò la fine di Matteo Renzi», che sul referendum si è giocato un governo col vento in poppa. Ma ... ilmessaggero.it " #Guida è un mentecatto". A scrivere sui propri social questa frase infelice è stato Sandro #Gozi, tifoso della #Juventus ma soprattutto politico italiano ed ex sottosegretario agli affari europei nel governo Renzi e nel governo Gentiloni, che in Francia è stat x.com Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Zangrillo, sostiene in un’intervista che il tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici introdotto dal Governo Renzi vada abolito: 240.000 euro l’anno per loro sono troppo pochi. Questo governo si occupa di tutto, tranne che facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.