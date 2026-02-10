Governo Marina Berlusconi | bene Meloni ma rischio di scivolare c’è

La figlia di Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, commenta la situazione politica attuale. Dice che il governo di Giorgia Meloni funziona, anche se ci sono opinioni diverse all’interno della maggioranza. Racconta che, quando arriva il momento di decidere, tutti restano uniti. Ma mette in guardia: c’è il rischio di scivolare, di perdere la compattezza. La politica resta in equilibrio, e nessuno vuole farsi trovare impreparato.

Roma, 10 feb. (askanews) – Nella maggioranza “è normale che ci siano punti di vista diversi, ma nel momento delle scelte è sempre rimasta compatta”. Lo afferma Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori, in una intervista al Corriere della Sera. Che medaglia per Giorgia Meloni? Oro, argento o bronzo? “Io tifo per l’oro. Perché se vince la Meloni, vince il Paese. Però il rischio di scivolare c’è: la situazione internazionale è grave, a cominciare dai rapporti tra Europa e Stati Uniti. La premier si sta impegnando per tenerli saldi. E fa benissimo”. Se Roberto Vannacci se ne andasse dal centrodestra “per come la penso io, non sarebbe una gran perdita.🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'articolo analizza le somiglianze tra Giorgia Meloni e figure della Democrazia Cristiana, evidenziando come il suo stile e il suo discorso richiamino certi tratti della tradizione politica democristiana.

Tajani esprime apertura riguardo a un possibile coinvolgimento di Marina e Pier Silvio Berlusconi nella politica, sottolineando che finora hanno declinato questa possibilità.

