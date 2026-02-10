God of War trovato il volto di Atreus nella serie Prime Video | il casting conquista alcuni fan

La serie di Prime Video su God of War ha scelto il volto di Atreus, scatenando subito reazioni tra i fan. In rete si discutono le prime immagini e il casting, che ha diviso gli appassionati tra chi approva e chi critica la scelta. La notizia ha fatto salire l’attenzione sulla produzione, mentre i commenti continuano a dividersi sui social.

L'annuncio del nuovo Atreus nella serie targata Prime Video su God of War ha acceso subito il dibattito online. E, cosa rara, ha messo quasi tutti d'accordo. La serie live-action di God of War per Prime Video ha scelto Callum Vinson come Atreus. La reazione dei fan è stata immediata e sorprendentemente compatta: entusiasmo, approvazione e la sensazione diffusa di un casting perfettamente centrato. Un Atreus "uscito dal gioco": reazioni entusiaste dalla community L'annuncio ufficiale del casting di Callum Vinson nel ruolo di Atreus, al fianco di Ryan Hurst nei panni di Kratos, ha avuto un effetto immediato sui social: approvazione quasi unanime. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

