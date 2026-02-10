Gobbe? Quali gobbe!?

L’Italia torna a vincere l’oro nello sci freestyle. Questa volta tocca a Stefano Nazzi, che ha affrontato con determinazione la disciplina dei moguls. Il suo risultato dimostra che l’Italia è ancora tra le prime nel panorama internazionale dello sci acrobatico. Nazzi ha superato le aspettative, lasciando alle spalle i dubbi e le gobbe che sembravano ostacoli insormontabili.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.