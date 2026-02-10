Gobbe? Quali gobbe!?
L’Italia torna a vincere l’oro nello sci freestyle. Questa volta tocca a Stefano Nazzi, che ha affrontato con determinazione la disciplina dei moguls. Il suo risultato dimostra che l’Italia è ancora tra le prime nel panorama internazionale dello sci acrobatico. Nazzi ha superato le aspettative, lasciando alle spalle i dubbi e le gobbe che sembravano ostacoli insormontabili.
L'Italia torna all'oro mentre Stefano Nazzi affronta il mistero dello sci freestyle, specialità moguls. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Approfondimenti su Stefano Nazzi
Bonus 2026: quali restano, quali cambiano e quali spariscono con la Manovra
Il sistema degli aiuti cambia pelle: un riepilogo chiaro per non perdersi e per capire quali sconti restano nel portafoglio, quali cambiano regole e quali spariscono definitivamente
Con l’arrivo del 2026, il sistema degli aiuti statali subisce importanti modifiche.
Gobbe Quali gobbe!
Ultime notizie su Stefano Nazzi
Argomenti discussi: Tutti gli sport di Milano-Cortina, la guida: 16 discipline, 116 medaglie d'oro; Milano Cortina 2026, cosa sapere sulle 16 discipline delle Olimpiadi Invernali; Freestyle, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Milano | Crescenzago-Cascina Gobba – Prolungamento Metrotranvia 7: febbraio 2026.
Viso con effetto gobbe: il selfie dopo il trattamento botoxC’è chi dopo il botox si ritrova la pelle più liscia… e chi, come Katie Price, si ritrova con delle gobbe in fronte. La showgirl britannica ha fatto esplodere i social con un selfie post-trattamento ... 105.net
Uno dei momenti più virali di tutta la cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026, il gobbo di Mariah Carey. «Ai een-comb-een-chah-voh, voh-lah-reh, nell chay-lo een-fee-nee-toe». La cantante ha cantato interamente in italiano il brano. Ha ovviamente avuto - facebook.com facebook
Crans-Montana, Gobbi all'Italia: «Un modo distruttivo di gestire i rapporti tra Paesi vicini e (forse) amici» x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.