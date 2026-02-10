Glicine come e quando fare la potatura dei due nodi per una fioritura abbondante

Quest’anno, per far fiorire al meglio il glicine, bisogna intervenire con la potatura. Il momento giusto è appena passato, e ora si deve concentrarsi sui due nodi, tagliando con attenzione. Questa semplice operazione aiuta la pianta a crescere forte e a regalare fiori abbondanti. Se si fa nel modo giusto, il pergolato si riempirà di grappoli lilla e profumati, trasformando il giardino in un angolo di paradiso.

Immaginiamo per un momento quel pergolato che abbiamo sempre sognato, una cascata di lilla che scende leggera e profumata: sì, trasforma un anonimo pomeriggio di aprile in un angolo di paradiso terrestre. Il glicine è una promessa di bellezza che si rinnova ogni anno, ma per far sì che venga mantenuta dobbiamo imparare a comprendere le sue caratteristiche. Essendo tanto vigorosa, ne consegue che, se viene lasciata a se stessa, tende a diventare un groviglio di rami disordinati, dove il fogliame prende il sopravvento sui fiori. Per rendere la fioritura del glicine un vero spettacolo, dobbiamo agire a gennaio (al massimo entro i primi giorni di febbraio): la potatura dei due nodi è il metodo definitivo da provare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Glicine, come e quando fare la potatura dei due nodi per una fioritura abbondante Approfondimenti su Glicine Potatura Non solo Giappone: dove e quando vedere la fioritura dei ciliegi in Italia La primavera porta anche in Italia i colori dei ciliegi in fiore. Occhio, torna la neve (e pure abbondante): dove e quando Tra pochi giorni, il clima stabile e soleggiato che ha caratterizzato le ultime settimane lascerà spazio a un nuovo fronte di neve. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Glicine Potatura Argomenti discussi: Giardino: 10 lavori nell'orto da fare nel mese di febbraio per averlo ricco e colorato in primavera; Dardust, un mago al pianoforte che unisce musica neoclassica ed elettronica; Come si raccolgono i fiori senza fare danni; Recensioni: La vecchia di Georges Simenon. Glicine, come e quando fare la potatura dei due nodi per una fioritura abbondanteCome potare il glicine sfruttando la tecnica dei due nodi, così da avere una fioritura magica, profumata e super abbondante ... dilei.it Buonasera a tutti.Vorrei fare la facciata alla mia casa ma purtroppo non ho alcun idea di come farla.Mi potete aiutare per favore - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.