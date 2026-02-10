Gli azzurri in gara l' 11 febbraio È il giorno del supergigante

Oggi si corre il supergigante maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. Quattro atleti si preparano al cancelletto, tra cui Giovanni Franzoni e Dominik Paris. La gara si svolge alle 11 febbraio, con grande attesa per i tifosi italiani e gli appassionati di sci.

AGI - È il giorno del supergigante maschile ai XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Al cancelletto andranno in quattro con attesa per Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Biathlon femminile con la prova individuale e riflettori puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Prime due manche dello slittino doppio a Cortina d'Ampezzo e debutto dell' hockey su ghiaccio con l' Italia impegnata contro la Svezia che presenta in roster ben 25 giocatori della NHL. Combinata nordica. ore 10: Gundersen NH (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin - a Predazzo); ore 13.45: fondo 10 km (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin - Lago di Tesero). 🔗 Leggi su Agi.it

Oggi gli azzurri scendono in pista per il supergigante maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Oggi si svolge il gigante parallelo a Livigno, uno degli eventi principali dello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

