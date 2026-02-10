Gli Aristogatti a ritmo jazz l’orchestra Nuovaklassica al Morlacchi

Questa sera alle 20, al teatro Morlacchi, gli Aristogatti si trasformano in un concerto jazz con l’orchestra Nuovaklassica. Uno spettacolo che unisce musica dal vivo, teatro e ritmo jazz per coinvolgere il pubblico di tutte le età e far scoprire l’ascolto attento.

Musica dal vivo, narrazione teatrale e linguaggio jazz per avvicinare il pubblico più giovane – e non solo – all’ascolto consapevole: stasera alle 20.45 al Morlacchi l’ Orchestra Nuovaklassica porta in scena la formula del racconto in musica con “ Gli Aristogatti – al ritmo del jazz” (foto). Lo spettacolo si inserisce nel percorso culturale e didattico che l’Orchestra Nuovaklassica porta avanti da oltre vent’anni, distinguendosi per un’attività che affianca alla produzione concertistica tradizionale una forte attenzione alla divulgazione musicale, in particolare rivolta a bambini, ragazzi e famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

