Durante il Super Bowl, mentre il cantante Bad Bunny canta l’immigrazione, un evento diverso attira l’attenzione. Gli anti Ice, un gruppo contro le politiche sull’immigrazione, hanno organizzato uno spettacolo parallelo che sta facendo il pieno di ascolti. La serata si trasforma in una sfida tra due messaggi opposti, con il pubblico diviso tra musica e protesta.

Il cantante Bad Bunny celebra l’immigrazione durante l’evento più visto negli Usa. Ma lo spettacolo alternativo organizzato dagli eredi di Charlie Kirk fa il boom di ascolti. Senza neppure un touchdown da commentare, il Super Bowl si è trasformato nell’ennesimo evento propagandistico antitrumpiano. Prima ancora che la finale del campionato di football si infiammasse, infatti, l’evento sportivo più seguito degli Stati Uniti era già stato sequestrato dai chierichetti dell’ideologia woke. Il Super Bowl, del resto, non è una partita qualunque. È il rito laico per eccellenza della società americana: centinaia di milioni di spettatori incollati allo schermo, spot pubblicitari venduti a peso d’oro, attenzione mediatica planetaria. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli anti Ice occupano il Super Bowl

Approfondimenti su Super Bowl Immigrazione

Gli agenti dell’Ice sono pronti a intervenire al Super Bowl 2026, che si terrà il 8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California.

Durante il suo show al Super Bowl 2026, Bad Bunny ha fatto parlare di sé non solo per la musica, ma anche per un dettaglio che ha confuso gli spettatori.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Super Bowl Immigrazione

Argomenti discussi: Olimpiadi, l'altra faccia della medaglia a Milano: occupato il Palasharp e il corteo al Politecnico contro l'Ice; L’apparato anti-immigrazione statunitense è uno degli eserciti più ricchi del mondo; Milano Cortina 2026, le proteste tra Utopiadi, ProPal e No Ice: gli antagonisti occupano l'ex Palasharp e fanno la fiaccolata anti-olimpica; Gli anti Ice occupano il Super Bowl.

Che cos'è l'Ice, la polizia anti-immigrazione che terrorizza gli Usa finita nella bufera per l'uccisione di Alex PrettiL’agenzia è stata creata nel 2003 dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001: ecco di che cosa si occupa ... affaritaliani.it

Perché gli Stati Uniti stanno mandando gli agenti ICE in Italia?Scoppia la polemica sull’arrivo degli agenti ICE in Italia, ma la loro funzione sarà limitata a servizi investigativi e di protezione dei propri connazionali. msn.com

L'Halftime Show al Super Bowl XL di Bad Bunny è già storia: con oltre 135 milioni di spettatori è il più visto di sempre. La performance ha coinvolto anche Lady Gaga e Ricky Martin, facendo registrare numeri da capogiro anche su Apple Music. La conferenz facebook

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com