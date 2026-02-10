Gli ambulanti in corteo | Sospesi 350 esercenti Così muore il mercato

Gli ambulanti sono scesi in strada con uno striscione che recita: “Il mercato cuore della città”. Ieri mattina, circa 350 esercenti hanno iniziato un corteo partendo da piazza Travaglio e sono arrivati fino a piazza Municipale. La loro protesta è contro le sospensioni che colpiscono molti di loro. Gli ambulanti dicono che così il mercato sta morendo e non vogliono arrendersi. La situazione resta tesa e molti temono per il futuro del commercio ambulante in città.

" Il mercato cuore della città ". Eccolo lo striscione in testa al corteo degli ambulanti del mercato del lunedì, partiti ieri mattina da piazza Travaglio per raggiungere piazza Municipale. Un centinaio circa, preoccupati della situazione, pronti a ribadire le proprie proposte alternative a quella dell'amministrazione comunale: ovvero, il trasferimento in via piazza XXIV Maggio. Uno spostamento dovuto anche dal cantiere su Travaglio, iniziato proprio ieri mattina. "Rivendichiamo – dice Pier Carlo Baglioni, referente Anva, l'associazione nazionale dei venditori ambulanti) – il nostro diritto a lavorare.

