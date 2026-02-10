Gli alberi parlano con noi come succede nelle favole

Da ilrestodelcarlino.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli alberi comunicano tra loro in modo misterioso e, secondo alcune teorie, riescono anche a parlare con le persone. È un fenomeno che affascina e lascia spesso senza parole, come nelle favole.

Si dice che gli alberi siano in grado di comunicare tra loro in modo misterioso: di certo sanno parlare con noi come succede nelle favole. Come in ogni amicizia che si rispetti ci devono essere fiducia, affetto, complicità e capacità di divertirsi, non capiamo perché ciò non succede con l’ambiente che ci circonda. Il rapporto tra esseri umani e natura è sempre stato molto forte, inizialmente l’umanità doveva difendersi dai pericoli che correvano nell’ ambiente naturale, con il tempo, però, ha imparato a sfruttare la natura come nutrimento e come risorsa. Lo sfruttamento delle risorse ambientali sta diventando un problema da affrontare e ognuno di noi ha la sua responsabilità, come abbiamo studiato con lo spreco di acqua dolce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

