Gli alberi comunicano tra loro in modo misterioso e, secondo alcune teorie, riescono anche a parlare con le persone. È un fenomeno che affascina e lascia spesso senza parole, come nelle favole.

Si dice che gli alberi siano in grado di comunicare tra loro in modo misterioso: di certo sanno parlare con noi come succede nelle favole. Come in ogni amicizia che si rispetti ci devono essere fiducia, affetto, complicità e capacità di divertirsi, non capiamo perché ciò non succede con l’ambiente che ci circonda. Il rapporto tra esseri umani e natura è sempre stato molto forte, inizialmente l’umanità doveva difendersi dai pericoli che correvano nell’ ambiente naturale, con il tempo, però, ha imparato a sfruttare la natura come nutrimento e come risorsa. Lo sfruttamento delle risorse ambientali sta diventando un problema da affrontare e ognuno di noi ha la sua responsabilità, come abbiamo studiato con lo spreco di acqua dolce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli alberi parlano con noi come succede nelle favole

Approfondimenti su Alberi Parlano

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alberi Parlano

Argomenti discussi: Ricordate gli alberi che parlano prima di un'eclissi? Uno studio smentisce; Gli alberi parlano: attivati i tree talkers dai Carabinieri Forestali; Nuovi alberi a Milano, il progetto ForestaMi; Alberi in dialogo prima dell'eclisse? Ipotesi smontata.

Ricordate gli alberi che parlano prima di un'eclissi? Uno studio smentisce - Focus.itUno nuovo studio smentisce le ipotesi di una comunicazione telepatica tra gli alberi prima di un'eclissi. Ecco cosa succede veramente. focus.it

Alberi, aree gioco e nuove piantumazioni, Babuder: Dal 2023 più alberi di quelli abbattuti (VIDEO)Il tema del verde urbano è tornato al centro del dibattito cittadino nel corso della diretta serale, con un intervento articolato di Michele Babuder, assessore alle Politiche del territorio del Comune ... triestecafe.it

Umbria TV. . #TreeTalkers Alberi che parlano... anche "In Umbria" Imparare ad ascoltarli per imparare a rispettarli e rifare dell'Umbria il #cuoreverde d'Italia - facebook