Gli Agnelli e l’eredità contesa che fine hanno fatto le opere d’arte ereditate dagli Elkann | chat e mail nell’inchiesta

La procura di Roma continua a indagare sulla disputa tra le famiglie Agnelli e Elkann riguardo alle opere d’arte ereditate. Le chat e le email sequestrate negli ultimi mesi hanno portato alla luce dettagli sulla gestione e sul destino di queste opere, mentre gli inquirenti cercano di capire se ci siano stati illeciti nell’esportazione. Le indagini restano aperte e nessuna decisione è stata presa ancora.

L' inchiesta era partita tempo fa. La procura di Roma a fine dicembre ha avanzato l'ipotesi di reato: esportazione illecita di opere d'arte. L'indagine è contro ignoti, ma basta il nome della famiglia coinvolta a rendere la notizia degna di nota. Si tratta dell'ennesimo capitolo che riguarda gli Agnelli e la contesa sull'eredità. Al centro, ventinove opere d'arte di straordinario valore, per un totale stimato di decine di milioni di euro che si trovavano in Italia, e oggi riappaiono nelle ville di famiglia in Svizzera e in Marocco. Ma il ministero della Cultura non ne ha mai autorizzato l'espatrio e difficilmente avrebbe potuto farlo.

