Giuseppe Musella non ha abbandonato Ylenia in ospedale ha aspettato con la madre | la difesa del killer in un video

Giuseppe Musella non ha lasciato sola la sorella Ylenia in ospedale. Un video su TikTok mostra che l’uomo non si è dato alla fuga, come invece si era ipotizzato. La difesa ha diffuso il filmato per dimostrare che Musella ha aspettato con la madre, smentendo la versione che lo vedeva scappare dopo aver abbandonato Ylenia. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli che potrebbero cambiare l’andamento del caso.

C'è un video su TikTok che dimostrerebbe che Giuseppe Musella non ha abbandonato la sorella Ylenia in ospedale per poi darsi alla fuga. Dura pochi secondi, ma lui viene immortalato più volte. E su questo video si basa la linea difensiva degli avvocati del 28enne, ex promessa del Calcio a 5, reo confesso dell'omicidio della sorella al culmine di una lite di cui ancora i contorni sono sfocati, nella loro casa di Napoli. I suoi legali, gli avvocati Andrea Fabozzo e Leopoldo Perone, sottolineando che il proprio assistito è stato ripreso in un video, a torso nudo, mentre esce dal reparto insieme alla madre. 🔗 Leggi su Leggo.it

La polizia ha ricostruito i movimenti di Giuseppe Musella subito dopo aver ucciso la sorella Ylenia.

Questa notte a Napoli, Giuseppe Musella, 28 anni, ha confessato di aver ucciso la sorella Ylenia, di 22 anni.

