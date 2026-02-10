Giunte comunali più equilibrate l’Ars dice sì | Battaglia vinta dalle donne

Dopo mesi di discussioni, l’Ars ha approvato definitivamente la legge che impone alle giunte comunali in Sicilia di avere almeno il 40 per cento di rappresentanza femminile. È una vittoria per le donne in politica locale, che fino a ora avevano avuto meno spazio nei sindaci e negli assessori. L’approvazione arriva dopo un lungo dibattito e mira a rendere più equilibrato il panorama politico nei Comuni dell’isola.

Le deputate regionali rivendicano il lavoro trasversale che ha portato all'approvazione della norma sulla rappresentanza di genere negli esecutivi municipali, con applicazione prevista già dalle prossime amministrative La presenza femminile negli esecutivi municipali compie un passo avanti in Sicilia. L'Assemblea regionale ha approvato in via definitiva la norma che introduce l'obbligo di una rappresentanza pari almeno al 40 per cento per ciascun sesso all'interno delle giunte dei Comuni dell'Isola. A rivendicare il risultato sono, con una posizione unitaria, le deputate regionali appartenenti a diversi schieramenti politici.

