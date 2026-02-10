Il Comune di Giugliano ha dato il via libera alla ristrutturazione dell’ex cinema Smeraldo, uno stabile storico ormai da tempo abbandonato in via Aniello Palumbo. Ora si aspetta solo l’avvio dei lavori, che trasformeranno l’edificio in qualcosa di nuovo per la zona.

Il Comune di Giugliano ha espresso parere favorevole al progetto di ristrutturazione dell’ex cinema Smeraldo, lo storico edificio abbandonato di via Aniello Palumbo. Un primo via libera importante, arrivato dagli uffici comunali, che riguarda il piano di demolizione e ricostruzione presentato dalla proprietà. Il progetto prevede l’abbattimento dell’attuale struttura e la realizzazione di un nuovo edificio di quattro piani, al posto dei sette esistenti, con un’altezza ridotta e un impatto urbanistico più contenuto. Sono previsti circa venti appartamenti, tra abitazioni, uffici e strutture ricettive, oltre a due locali commerciali al piano strada. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano. Ex cinema Smeraldo, ok del Comune al progetto di ristrutturazione

