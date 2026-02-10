Massimiliano Gallo torna in scena a Salerno, questa volta al Teatro Verdi. L’attore sarà protagonista di un nuovo appuntamento di

Giù la maschera: Massimiliano Gallo protagonista al Teatro Verdi di Salerno. Sarà Massimiliano Gallo il nuovo ospite di Giù la maschera, il ciclo di incontri con il pubblico e la stampa legato alla stagione di prosa del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. L’iniziativa è organizzata dal Teatro Pubblico Campano con il sostegno del Comune di Salerno e della Regione Campania. L’appuntamento – a ingresso libero – è fissato per venerdì 13 febbraio alle ore 19.00 presso il Teatro Verdi, in via Roma. A condurre l’incontro sarà Peppe Iannicelli, che dialogherà con Gallo e con la compagnia dello spettacolo attualmente in scena. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Giù la maschera: Massimiliano Gallo al Verdi Salerno

